تراند الفن: ساموزين يثير جدل السوشيال ميديا برقصه فاضحة مع شقيقة ساندي التونسية

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 22 زيارة
شاركت الفنانة ساندي علي التونسية،جمهورها مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه شقيقتها (خلال حفل عيد ميلادها) مع الفنان سامو زين.
وظهرت شقيقة ساندي التونسية، وهي ترقص وتتمايل مع الفنان سامو زين، ما أثار جدل متابعي الفنانة، وتوجه البعض في التعليقات بالتهنئة لشقيقة ساندي.
من جهة أخرى، حرض الفنان سامو زين، على استعادة ذكريات فيديو كليب أغنية “قربي ليا”، من خلال نشره مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك”.
علق سامو زين، على الفيديو كليب قائلاً: “حبيبي و انا جنبك حاسس بدنيا تانية قربي ضميني خديني مره تانية”.
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