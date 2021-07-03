تراند الفن: استقبال مطورة لقاح أسترازينيكا بالتصفيق والجلوس مكان الملوك خلال حفل البطولة الدولية للتنس (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - سارة جيلبرت، أخصائية لقاحات بجامعة أكسفورد، أو كما أطلق عليها البريطانيون صاحبة النجاة من كورونا في المملكة المتحدة، بعدما تمكنت من التوصل برفقة فريق من الأطباء من التوصل إلى لقاح أكسفورد أسترازينيكا، ليتم استقبالها بتصفيق حار وحفاوة كبيرة من قبل الحاضرين خلال الحفل الافتتاحي لبطولة ويمبلدون الدولية للتنس، بعد عامين من توقفها بسبب فيروس كورونا.

وتلقت البروفيسور سارة جيلبرت، وموظفو الخدمة الصحية في المملكة المتحدة ترحيبًا حارًا لمساهمتهم في تطوير لقاح أكسفورد أسترازينيكا لمحاربة فيروس كورونا، وقالت المذيعة إنه تمت دعوة أفراد وممثلي المنظومة الصحية البريطانية إلى رويال بوكس بالديوان المركزي وشكرهم على جعل البطولة ممكنة.

وتقديرًا لما قدمته “جيلبرت” للتوصل إلى لقاح أكسفورد أسترازينيكا لمواجهة فيروس كورونا، جلس في المقعد المخصص للملكة البريطانية إليزابيث الثانية داخل المقاعد الرئيسية، كشكر لها على عودة تنظيم البطولة من منظمي الحدث الرياضي الذي يعد الأكبر في بطولات التنس الدولية.

فيما وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر للبروفيسورة سارة جلبرت، لما قدمته للإنسانية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المواطنين في العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وازدادت أصوات التصفيق تدريجيًا عندما وقف الناس في أماكنهم تكريمًا للمثلي المنظومة الصحية، كما تم تكريم الكابتن الراحل السير توم مور بهذه المناسبة، تقديرًا له على مشاركته بإطلاق مبادرة لقاح كورونا لجمع التبرعات قبل أن يلقى مصرعه بسبب إصابته بالفيروس في فبراير الماضي.

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