فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أخطأ أحد معحبي الفنان ماجد المهندس في اسمه، وأعتقد أنه الفنان راشد الماجد. جاء ذلك عبر مقطع فيديو وثقه الشاب عندما التقى بالفنان بالصدفة وهو داخل سيارته، ونادى الشاب على الفنان ماجد المهندس باسم “راشد”. وطلب من الفنان ماجدا لمهندس أن ينادي أسمه “شامي” ، وأبلغه الشاب أنه معجب به قائلاً : ” والله العظيم إنك برنس الغناء العربي، وأمي تسلم عليك”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معجب يفاجئ الفنان ماجد المهندس ويخطئ في اسمه: “أستاذ راشد .. أمي تسلم عليك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.