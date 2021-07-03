تراند الفن: حسام حبيب: “شيرين دعت يا رب أرزقني حسن التصرف في هذه الأزمة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال المطرب حسام حبيب إن استقباله خبر تداول تسجيلًا صوتيًا مسرب لوالده كان صادمًا، إذ ظن أن والده توفى.

وأضاف حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: “كنت نايم وصيحت الساعة 8 الصبح شيرين بتعيط قالت لي شوف أبوك أنا من الصدمة فكرت أبويا مات وبعدها ضحكت”.

وأشار إلى شيرين حاولت تهدئته، وظلت تدعي “يا رب أرزقني حسن التصرف في هذه الأزمة”.

وكانت شيرين وجهت الشكر للنجوم في الوطن العربي على دعمهم لها ولزوجها المطرب حسام حبيب، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام.

وخصت شيرين بالذكر كلًا من الفنانة شيريهان ونوال الزغبي وأنغام ودرة وفيفي عبده وحورية فرغلي ورانيا محمود ياسين وشيماء سيف وأحمد فلوكس ومصطفى درويش.

وكتبت في منشور عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم”، مضيفة: “أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا”.

وكانت حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت مجلة لبنانية تسجيلًا صوتيًا لوالد زوجها المطرب حسام حبيب، يشرح خلاله لإحدى الفتيات مُخطط نجله في السيطرة على الحسابات البنكية لشيرين وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى إقناعه بالزواج من فتاة صغيرة السن، كي يكون لديها فرصة للإنجاب.

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