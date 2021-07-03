تراند الفن: اقرأ الحادثة.. التحرش بفتاة بالعمرانية وانتحار عاطل بسبب علاقة محرمة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددا من الوقائع والقضايا والأحكام وكان أبرزها، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ممرض لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، ولقي مسجل خطر مصرعه بسبب علاقة غير شرعية ولقاء حميمي في منطقة الهرم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالتعدي على فتاة الفيوم والتحرش بها ونزع حجابها.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممرض، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضًا بمستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ما دفعها للاستغاثة بأحد الموجودين بالمستشفى.

ولقي مسجل خطر مصرعه بسبب علاقة غير شرعية ولقاء حميمي في منطقة الهرم، لم يدر صاحب السجل الجنائي غير الناصع أن شهوته قد تكلفه حياته ويكون المشهد الأخير له جثة طائرة من أعلى 13 طابقًا.

البداية عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة شخص إثر سقوطه من علو، وأثبتت التحريات الأولية للعقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، أشارت إلى سقوط عاطل من الطابق الـ13 بعدما اختل توازنه.

وبتكثيف التحريات، توصلت إلى أن المتوفى كان يقضي سهرة حمراء لدى عشيقته لكن فوجئ الاثنان بحضور أحد أفراد أسرتها فهم للهرب عبر سطح العقار قبل أن يختل توازنه ويسقط جثة هامدة من أعلى 13 طابقًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف مُلابسات ما تبلغ باختطاف طفلة، وورود اتصال هاتفي للمُبلّغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالي فدية نظير إطلاق سراحها.

وتبين قيام 3 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة باختطاف طفلة تبلغ 7 سنوات، حال تواجدها أمام مسكنها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالتعدي على فتاة الفيوم والتحرش بها ونزع حجابها، وباستدعاء المجني عليها وسؤالهم، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم، وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة، ونفت المجني عليها قيام المتهمين بالتحرش بها، وأضافت بعدم علمها بناشر المقطع المشار إليه.

وقالت التحريات إنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا مقطع فيديو بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم، بالفحص أمكن تحديد الجناة، وكذا تحديد هوية المجني عليها، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يضايقان فتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم ويتحرشان بها.

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