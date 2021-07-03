تراند الفن: وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، على مسمى:

– سكرتير تنفيذي.

– مساعد أول.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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