تراند الفن: وضع القطع الأثرية المضبوطة مع علاء حسانين بمخازن وزارة الآثار  

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - يواصل “القاهرة 24” نشر التقرير بالمضبوطات في واقعة تزعم البرلماني الأسبق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار.

وأوضح التقرير أن جهات التحقيق شكلت لجنة من المجلس الأعلى للآثار، للكشف المضبوطات ومعرفة القيمة المادية والتاريخية والأثرية، وهي عبارة عن عدد اثنين كرتونة الأولي عبارة عن كرتونة أبيض في أسود اللون مدون عليها باللغة الإنجليزية “كانون” أعلاها كارت بيانات مدون عليه ما بداخلها، والثانية عبارة عن كرتونة بيضاء اللون مدون عليها بالغة العربية “نيو بيروتكس” أعلاها كارت بيانات مدون عليها ما بداخلها، وعدد اثنين جوال أبيض اللون مثبت على كل منهما كارت بيانات مدون عليها ما بداخل.

ويشير التقرير إلى أن جهات التحقيق أرسلت الأحراز إلى مخزن بمنطقة آثار المطرية وعين شمس التابعة للمجلس الأعلى للآثار على ذمة الفصل في القضية.

وتابع التقرير أنه تم إخطار المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ اللازم قانونا نحو حصر الآثار موضع الأحراز في البند السابق وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك.

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