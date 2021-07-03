نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض هايبر بنده اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم حيث تعد من العروض المميزة والتي يفضلها العديد من المواطنين وينظروها في كل أسبوع حيث تقدم اقوي أنواع الخصومات الرائعة علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه و الخضروات و جميع أنواع المعلبات الغذائية التي تقدمها بأفضل جوده وبأسعار مميزه كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات كما تقدم جميع أنواع الأجهزة المنزلية و الأدوات الكهربائية حيث ينتهي هذا العرض 6 يوليو فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات و الاستفادة من تلك الخصومات قبل نفاذ هذا العرض.

عروض هايبر بنده اليوم

تتيح عروض هايبر بنده العديد من الأجهزة المنزلية و الكهربائية الخاصة بالمطبخ و التي يحتاج اليها كل النساء في كل بيت لتحضير الطعام حيث توفر في عروضها كل ذالك من الكاتل الكهربائي و الفرن الكهربائي و المعالق القطاعة و المكيف و جميع الجوالات و الشاشات التليفزيونه بمختلف أحجامها و أنواعها المختلفة حيث أن هناك نسبه كبيره للغايه ينتظرون هذا العرض المميز علي هذه الاجهزه للاستفادة منه قبل نفاذه من جميع متاجر بنده وهايبر بنده في السعودية.

مجله عروض هايبر بنده

تحتوي عروض هايبر بنده قطاعه اي تي سي بسعر 59 ريال سعودي و الخلاط الكهربائي و العصارة المولينكس بسعر 79 ريال سعودي و الغلاية الاستنلس و مكواه البخار و الخلاط الكهربائي الذي يستخدم في عمل جميع انواع العصائر و تقطيع الطعام بسعر 119 ريال سعودي كما تشمل ايضا ترمس استانلس بسعر 80 ريال و مروحه بلاك بسعر 179 ريال سعودي و موزع المياه بسعر 299 ريال سعودي فقط وطقم الحلل و الصواني بسعر 20 ريال سعودي فقط.

تضم عروض هايبر بنده جميع أنوع الملابس الخاصة بالرجال والسيدات و أيضا الأطفال حيث تقدم في عروضها الأسبوعية قميص رجال بسعر 24.95 ريال سعودي و بطانيه ناعمه بسعر 25.95 ريال سعودي و الوسادة الناعمة بسعر 14.95 ريال سعودي و وساده الأطفال و بلوزه نسائي بسعر 10.95 ريال سعودي و طقم بيجاما بسعر 24.95 ريال سعودي وجميع الأحذية الرياضية الخاصة بالرجال بسعر 39.95 ريال سعودي ومنشفه الحمام.