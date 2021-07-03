تراند الفن: أسوان يتفق مع محمد عودة لتدريب الفريق.. ومطالب من اللاعبين بالإبقاء على “بيبو”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - اتفق مجلس إدارة نادي أسوان، مع محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء عبد العال الذي تم إقالته من منصبه.

وعلم “القاهرة24” أن نادي أنهى الاتفاق مع محمد عودة لتدريب الفريق، ومن المقرر ظهوره في مران الفريق الجنوبي، في الساعات المقبلة، إلا أن هناك بعض المطالب من اللاعبين بالإبقاء على أحمد بيبو في منصب المدير الفني.

وهتف اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفني باسم أحمد بيبو داخل غرفة خلع الملابس بعد انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا، مطالبين بضرورة الإبقاء على “بيبو” في منصب الجهاز الفني، والذي أبلى بلاء حسنًا خلال إدارته للمباراة.

ومن المقرر أن يعلن نادي أسوان عن قراره النهائي خلال الساعات الماضية، بتعيين محمد عودة مديرًا فنينًا للأزرق الجنوبي، أو الإبقاء على أحمد مصطفى بيبو في منصبه.

وتعادل أسوان إيجابيًا أمس أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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