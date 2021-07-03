فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - صحيفة المرصد : سلطت قناة العربية الضوء على تجربة الشاب علي الناصر والذي تعرض لبتر إحدى قدميه، بعد إصابته بمرض سرطان العظام. وفي التقرير الذي أذاعته العربية كشف الشاب علي الناصر تفاصيل رحلة مرضه الذي تم اكتشافه بالصدفة بعد ظهور تورم في قدمه تجاهله هو في بداية الأمر، قبل أن تقنعه أسرته بضرورة الذهاب للمستشفى بعد زيادة حجم الورم، ليفاجأ الشاب بتشخيص إصابته بسرطان العظام. وعلى مدار 3 أشهر خضع علي الناصر للعلاج الكيماوي، لكن دون حدوث أي استجابة ما اضطر الأطباء في نهاية المطاف لاتخاذ قرار ببتر القدم المصابة بالورم السرطاني قبل انتشاره في باقي جسمه. وأشار الشاب علي الناصر إلى أنه سافر لعرض حالته على أطباء بالخارج، والذين أقروا بدورهم صحة قرار الأطباء السعوديين ببتر قدمه، مضيفًا أنه أقام مباراة كرة قدم وداعية لقدمه المبتورة في الليلة السابقة لخضوعه للعملية الجراحية. واستطرد الناصر في حديثه موضحًا أن الطرف التعويضي الذي تم تركيبه له بعد بتر قدمه لم يمنعه من العودة لممارسة الرياضة، بل على العكس أصبح يمارس العديد من الرياضات مثل السباحة وكرة القدم بجانب أداء التدريبات البدنية بشكل طبيعي داخل صالة الألعاب الرياضية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: شاب يروي قصة بداية شعوره بانتفاخ بسيط في قدمه.. وبعد أشهر يكتشف المفاجأة الصادمة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.