تراند الفن: شاهد – رانيا يوسف مالهاش زي في الرقص البلدي : دلع الدلع

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر.
وظهرت رانيا يوسف وهى ترقص على الحان اغنية بنت الجيران برفقة حسن شاكوش.
وكشفت رانيا يوسف كواليس حياتها الشخصية، قائلة:” في حال عدم وجود تصوير بخرج مع صحابي أو أجلس في المنزل واشاهد أفلام كثيرة وأحب مشاهدة الافلام الاجتماعية”.
وتابعت: “لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة والزواج فكرة ليست ناجحة إلا في حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل المميزات”.
وأضافت رانيا يوسف: “وانصح الشباب بعدم الزواج قبل سن الـ 30 لانه بعد الـ 30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية”.
وأردفت: “انا مش هتجوز تاني أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج، الزواج بالنسبة لي كان حياة اسرية وأبناء وانا عندي بنتين خلاص، وانا مش محتاجة ابوظ أي قصة حب بالزواج مرة أخرى وضغط الزواج يفسد أي قصة حب”.
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