تراند الفن: مواقع مصرية وأجنبية تنقل رد فعل محمد رمضان على تصريحات حسين فهمي في ندوة “القاهرة 24”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - نقلت عدة مواقع مصرية وأجنبية رد فعل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، على تصريحات الفنان حسين فهمي، التي قالها خلال استضافته في ندوة بموقع “القاهرة 24″، قبل أيام.

وكان فهمي، قد صرح خلال ندوة “القاهرة 24”، أن الفنان محمد رمضان، فنان موهوب ونجح في جمع جمهور كبير حوله، واصفا إياه بـ “ياواد يا تقيل”، لكنه نصحه بالهدوء في تصريحاته، طالبا التماس العذر له باعتباره فنانا شابا.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على “انستجرام”: “النجم الكبير حسين فهمي.. أعتز بشهادتك وبأنك ضد التفرقة العنصرية، لكي تُهدي لقب الواد التقيل، لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا”.

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