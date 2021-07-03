تراند الفن: إيقاف الرحلات الجوية بين المملكة والإمارات وإثيوبيا وفيتنام .. والكشف عن الفئات المستثناة من القرار

صحيفة المرصد : أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أنه قد تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

وأوضح أنه يستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

فيما يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.