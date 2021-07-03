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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد : أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أنه قد تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.
وأوضح أنه يستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.
فيما يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إيقاف الرحلات الجوية بين المملكة والإمارات وإثيوبيا وفيتنام .. والكشف عن الفئات المستثناة من القرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.