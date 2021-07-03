تراند الفن: نيمار يقود تشكيل البرازيل الأساسي لمواجهة تشيلي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منافسه تشيلي، صباح يوم السبت في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الربع نهائي بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما صعد منتخب تشيلي في المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – لودي.

خط الوسط: كاسيميرو – فريد – ريتشارلسون.

خط الهجوم: نيمار – جابريل جيسوس – فيرمينو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.