تراند الفن: الكويت .. 4 أشخاص يقتحمون ديوانية بالسواطير والسكاكين ويصيبون 5 آخرين بينهم ضابط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏44 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : أقدم 4 أشخاص على اقتحام ديوانية بضاحية صباح الناصر بالكويت ، أمس الجمعة. ووفقاً لوسائل إعلام كويتية، فإن المقتحمين كانوا مسلحين بسواطير وسكاكين، واعتدوا بالضرب على الموجودين حيث أصيب منهم 5 كويتيين بإصابات متفرقة ولاذوا بالفرار. وأوضحت أنه كان من بين المصابين ضابط بوزارة الداخلية الكويتية، أصيب بطعنة بالسكين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفروانية. وأشارت إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة بين أصحاب الديوانية والمعتدى عليهم، أما الضابط المصاب فكان في زيارة لأبناء عمه.

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