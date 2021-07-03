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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الباحث الشرعي الدكتور عبد السلام السحيمي أن من يخضعون للمناصحة بسبب اعتناقهم للأفكار المتطرفة ليسو على درجة واحدة، وإنما يكونون على عدة درجات.
وخلال ظهوره في برنامج “هنا الرياض” المذاع عبر شاشة قناة “الإخبارية” قال السحيمي إن هناك من بعض المستهدفين بالمناصحة من هو منظر للفكر المتشدد وهذا يكون من الصعب إقناعه بالتراجع عن أفكاره.
وتطرق الباحث الشرعي إلى نوع آخر من المستهدفين بالمناصحة وهم من لديهم شبهات فعلية ويريد أن يناقش ويتحاور وهؤلاء تؤثر فيهم المناصحة، والنوع الثالث يتمثل في المُغرر بهم وهؤلاء يحتاجون جلسات علمية وإرشادية وتوضيحية، ويستجيب كثير منهم للمناصحة.
وأشار الدكتور عبد السلام السحيمي إلى أن المناصحة ناجحة بكل المقاييس ولها تأثيرها، وإن كان هناك سلبيات تتمثل في اختراق بعد المُناصحين لهذا البرنامج وهم ليسو على الفكر الصحيح.
وأوضح السحيمي أنه لوحظ جمع أصحاب أفكار مختلفة من المتطرفين الموقوفين، مؤكدًا أنه كان الأولى أن يصنف كل منهم على حده مثل التكفيريين والجهاديين والشباب حديثي الانخراط، لتفادي أن يؤثر المتمرس منهم على الآخرين وهو ما قد يؤدي لنتائج عكسية في نهاية المطاف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باحث شرعي يكشف أخطر أنواع المتطرفين وأكثرهم استجابة للمناصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.