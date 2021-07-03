تراند الفن: باحث شرعي يكشف أخطر أنواع المتطرفين وأكثرهم استجابة للمناصحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 2 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الباحث الشرعي الدكتور عبد السلام السحيمي أن من يخضعون للمناصحة بسبب اعتناقهم للأفكار المتطرفة ليسو على درجة واحدة، وإنما يكونون على عدة درجات.

وخلال ظهوره في برنامج “هنا الرياض” المذاع عبر شاشة قناة “الإخبارية” قال السحيمي إن هناك من بعض المستهدفين بالمناصحة من هو منظر للفكر المتشدد وهذا يكون من الصعب إقناعه بالتراجع عن أفكاره.

وتطرق الباحث الشرعي إلى نوع آخر من المستهدفين بالمناصحة وهم من لديهم شبهات فعلية ويريد أن يناقش ويتحاور وهؤلاء تؤثر فيهم المناصحة، والنوع الثالث يتمثل في المُغرر بهم وهؤلاء يحتاجون جلسات علمية وإرشادية وتوضيحية، ويستجيب كثير منهم للمناصحة.

وأشار الدكتور عبد السلام السحيمي إلى أن المناصحة ناجحة بكل المقاييس ولها تأثيرها، وإن كان هناك سلبيات تتمثل في اختراق بعد المُناصحين لهذا البرنامج وهم ليسو على الفكر الصحيح.

وأوضح السحيمي أنه لوحظ جمع أصحاب أفكار مختلفة من المتطرفين الموقوفين، مؤكدًا أنه كان الأولى أن يصنف كل منهم على حده مثل التكفيريين والجهاديين والشباب حديثي الانخراط، لتفادي أن يؤثر المتمرس منهم على الآخرين وهو ما قد يؤدي لنتائج عكسية في نهاية المطاف.

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