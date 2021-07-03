تراند الفن: فيديو طريف: شاب يخطف حوار من أمام أمه ويهرب به.. شاهد ردة فعل الناقة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏39 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الشباب أثناء قيادته سيارته على أحد الطرق السريعة، ليفاجأ بناقة وحاشيها يقطعان الطريق أمامه. ورصد الفيديو قيام الشاب بالنزول من السيارة والتوجه نحو الناقة وحاشيها الصغير، ليقوم الشاب بحمل الأخير والركض به بعيدًا عن الطريق لتلاحقه الناقة على الفور وتبتعد عن الطريق. تصرف الشاب وحيلته الذكية لإبعاد الناقة وحاشيها الصغير عن الطريق لاقى استحسان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر آخرون تصرف الشاب نوع من المخاطرة خصوصًا وأنه كان من الممكن أن يتعرض لهجوم من الناقة دفاعًا عن صغيرها.

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