تردد قناة الزمالك الجديدة 2021 أقوى القنوات الرياضية على النايل سات

نتابع معكم من خلال تلك التقرير تردد قناة الزمالك الجديد بعد طول انتظار وبعد التحديثات الأخيرة والتي طرأت مؤخرًا على النايل سات، أعرف موعد إطلاق قناة وايت نايت الجديدة ومتى ستفتح قناة الزمالك، لكن الخبر السار لمشجعي وايت نايتس في بداية هذا العام هو اعلان رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح القناة وأعلن عن القناة على القمر الصناعي نايل سات، سوف تتعرف على كيفية تنزيل تردد قنوات الزمالك الفضائية بسهولة، قناة الزمالك لديها فريق متميز من وفريق متميز من قناة الزمالك، كما تحتوي القناة على عدد كبير من البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية والبرامج المتنوعة من استوديوهات قناة الزمالك إلى تحليل مباراة فريق كرة القدم.

برومُو قناة نادي الزمالك

بعد إطلاق إعلان قناة الزمالك، نجحت في الحصول على تقييمات عالية، وتفاعل معها جمهور النادي ومشاركتها بين جماهير White Knight في جميع أنحاء الوطن العربيـ وظهر على القناة عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء، من اللاعبين القدامى إلى أعضاء الفريق النشطين، وأشهرهم حسن شحاتة، جمال عبد الحميد، والكابتن عبد حليم علي، والكابتن حازم، ومن نجوم الفرسان الأبيض الملكي فرجاني ساسي، وطارق حامد، وأحمد الأحمر، وحسن يسري، وخالد الغندور، وطارق يحيى، وغيرهم، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن البث المباشر لقناة “الزمالك للبث المباشر” حتى هذا الوقت، لكن هناك أنباء عن أن القناة الرسمية للقناة على اليوتيوب والقناة الرسمية على اليوتيوب ستبث مباشرة عبر الإنترنت في الفترة المقبلة.

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تردد قناة الزمالك Zamalek TV Channel SD الجديدة اليوم

التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب التردد: أفقي.

تصحيح التردد: 5/6.

ترميز التردد: 27500.

الجودة SD.

مواعيدٌ برامج قناة الزمالك الجديدة