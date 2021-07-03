تراند الفن: وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي بمركز نجع حمادي في قنا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - اصطدم جرار قطار، بسيارة ملاكي في الساعات الأولى من اليوم السبت، دون وقوع إصابات بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث بدهس جرار قطار تابع لسكك حديد نجع حمادي، لسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن تحطيم السيارة بالكامل، دون وجود إصابات بشرية، وتم تسير حركة القطار دون توقفها، مع إزالة مخلفات السيارة من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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