تراند الفن: مقتل إمام وخطيب مسجد وإصابة زوجته بعد تعدي نجلهما بسكين في الدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تخلص شاب بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من والده الذى يعمل إمام وخطيب وأصاب والدته ممسكا بسكين عقب إصابته بحالة هياج نتيجة معاناته من مرض نفسي يعالج منه منذ فترة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية سنتماي يستغيثون بالشرطة لوجود قتيل ومصابة بالقرية، بعد أن طعنهما إبنهما بسكين مطبخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث ميت غمر، إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد عبدالحميد الشوري، رئيس المبلحث إلي مكان الواقعة للفحص وبين وجود جثة ماهر السيد عبد الفتاح، 66 عامًا، إمام وخطيب بمساجد سنتماي، وبجواره زوجته، وبينهما يجلس الإبن محمد، 32 عامًا، وملقي بجواره سكين المطبخ الذي استخدمه في الواقعة.

وجري نقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النياية العامة والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، ثم جرى نقل الأم إلي مستشفى ميت غمر المركزي، وعمل غرز طبية في الجروح، وحالتها مستقرة وعادت إلي منزلها بعد ذلك.

وبسؤال الأم في محضر الشرطة، أكدت أن نجلها يعاني من مرض نفسي وإكتئاب، وأنه أصيب بحالة هياج عصبي، وبدأ بطعن زوجها ثم طعنها وجلس بعدها بجوارهما.

وأكد شهود العيان أنهم شاهدوا الشاب وهو خارج من المنزل لحظة القبض عليه وملابسه ملطخة بالدماء وأيضا يديه، مؤكدين أن الوالد المجني عليه يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي القرية وكان يعمل إمام وخطيب في مسجد الزاوية مسجد العوايضة بالقرية، والجميع يشهد له بالسيرة الطبية.

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