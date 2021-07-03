تراند الفن: “جولدمان ساكس” تسعى لجمع 4 مليارات دولار لصالح أحدث صناديقها للبنية التحتية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تسعى مجموعة “جولدمان ساكس” لجمع 4 مليارات دولار لصالح أحدث صندوق بنية تحتية تطلقه ويسمى “ويست ستريت جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز”، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع.

الشركة، التي سبق أن تباحثت مع مستثمرين محتملين، من أمثال صناديق المعاشات التقاعدية، تهدف إلى إغلاق أول لهذه الأداة في وقت قريب في الربع الثالث، وفقًا لأحد المطلعين.



وجمعت “جولدمان ساكس” التي تتخذ في نيويورك مقرًا لها، ما لا يقل عن ملياري دولار لصندوقها الثالث للبنية التحتية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

كان من ضمن المستثمرين في تلك الأداة نظام تقاعد المعلمين في ولاية إلينوي، وصندوق تقاعد مجلس مقاطعة ساري، وشركة التأمين “يونيبول ساي أسيكورازيوني”.

وقد دعم الصندوق شركات مثل “سيناغرو تكنولولجيز” الأمريكية لإدارة النفايات، ومشغّل شبكة الألياف البريطاني “سيتي فايبر”، ومنصة البيانات “غلوبال كومبيوت إنفراستركتشير”.

وسبق أن سعت صناديق متخصصة في البنية التحتية إلى زيادة رأس المال بوتيرة سريعة، وسط حماس يدفعه الاستقرار الملحوظ في العائدات التي يٌقدّمها القطاع، الذي قد يتضمن النقل وتخزين الطاقة والمرافق وأصول الاتصالات الرقمية.

من جانبها، تسعى “كيه كيه آر آند كو” (KKR & Co) لجمع نحو 12 مليار دولار لصندوقها الرابع للبنية التحتية، في حين عقدت مجموعة “إي كيو تي” (EQT) في وقت سابق من هذا العام أول إغلاق لصندوقها الخامس للبنية التحتية عند 12.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار).

وفي شهر مايو، قالت “إي كيو تي”، إن إحدى شركاتها التابعة قبلت عرضًا من أحدث صناديق “غولدمان ساكس” للبنية التحتية لشراء أسهم في شركة العقارات المرنة بشمال أوروبا، “أدابتيو” (Adapteo).

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