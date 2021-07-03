تراند الفن: بالفيديو .. والد رجل الأمن “عبدالله الرشيدي” يروي تفاصيل جديدة عن ابنه وآخر مكالمة قبل استشهاده على يد داعشي بـ14 طلقة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف والد الشهيد عبدالله الرشيدي، تفاصيل آخر إجازة قضاها مع ابنه ببريدة قبيل استشهاده في تبوك على يد الداعشي هايل العطوي واللحظات الأخيرة بعد عودته لتبوك وآخر مكالمة تلقاها منه.

وقال “ناصر الرشيدي” والد الشهيد عبدالله في تصريحات لقناة “العربية”: ” جلس معي أسبوع وطلعنا رحلات ورحنا للبر واستأنست أنا وإياه كل يوم بها الأسبوع حتى يوم الخميس”، وتابع: “يوم السبت توكل على الله وودعنا وبعدين وراح تبوك، ومن يوم ذهب بيننا محادثات، وآخر مكالمة بيننا كانت بعد المغرب لما وصل تبوك قال لي أنا وصلت”.

وتابع: ” يوم جاء الأحد في الصباح حوالي الساعة تسع، جاني خبر قالوا لي ولدك استشهد، قُلت كل شيء قدر ومقسوم”.

وأضاف: ” اتصلوا علي الربع اللي في تبوك وبريدة ورحنا لتبوك أخذنا 3 أيام واحنا ما لقينا القاتل وفي اليوم الثالث اتصلت علي شرطة تبوك قالوا أبشرك انمسك الرجال ثم رحت يمه علموني إنه إرهابي ومن فئة داعش”.

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت الأربعاء الماضي، بيانا حول تنفيذ حُكم القتل حدا بحق هايل العطوي، المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، والمتهم بقتل الرشيدي، في منطقة تبوك، بعد إقدامه على قتل العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي (25 عاما) من منسوبي وزارة الدفاع بإطلاق 14 رصاصة نحوه يوم 20 نوفمبر 2016 أثناء توجهه لعمله.



