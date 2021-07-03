تراند الفن: معاناة الإسكان تنتقل إلى سوق الإيجارات مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني عقب الجائحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أوردت وكالة بلومبرج الاقتصادية، مقالا للكاتب كونور سين، تناول فيه تأثير ارتفاع أسعار العقارات على قطاع الإيجار أيضا خلال الفترة الأخيرة، ويقول الكاتب في المقال: كان العام المنصرم مرهِقًا للساعين إلى امتلاك منازل، إذ تخبطتهم ارتفاعات الأسعار السريعة وتراجع الخيارات المتاحة. ولكن يبدو أن غصة الراغبين في الشراء بدأت تخف اليوم مع انتقال معاناة الإسكان نحو سوق الاستئجار.

وأضاف الكاتب في المقال: أدى ارتفاع نِسَب شغور المساكن إبان الوباء إلى ركود وانخفاض في إيجارات المناطق الحضرية، لكن اليوم تظهر هذه النسب علامات على بدء تحول المسار ممّا يخلق مشكلات للمستأجرين وللاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

وتابع: ثلاثة عوامل مرشحة لرفع الإيجارات على مدى العام المقبل على الأقل، أولها العودة المتوقعة للاقتصاد إلى طبيعته مع عودة الناس إلى نمط حياة ما قبل الوباء، إذ تفتح مباني المكاتب وتعود الحياة الحضرية. تظهر بيانات منصة “Apartment List” ارتفاعًا قويًا في الإيجارات منذ مارس في المدن الرئيسية الأشد تأثرًا بالوباء، وبغض النظر عن شعورك تجاه ارتفاع الإيجارات، فلا بدّ من الترحيب بهذه الآلية، إذ إن الحياة الطبيعية أفضل من أن يتخذ الناس ملاجئ، أو أن يعملوا من مساكنهم نتيجة إغلاقات مناطق التجارة والأعمال.

وأوضح: العامل الثاني هو التغيير الذي أحدثته موجة شراء المنازل أخيرًا على تناسبية استئجار المساكن مقابل تملكها، إذ ارتفعت أسعار المساكن على المستوى الوطني بنسبة 15% منذ مطلع 2020، وبنسب أعلى في بعض المدن الكبرى أمثال أوستن في تكساس، فيما عدد المنازل المتوفرة لا يزال قريبًا من أدنى معدل تاريخي، على الرغم من بعض التحسن في مايو، حتى إن بعض الأشخاص الذين بمقدورهم تملك مسكن قرروا الاستمرار في الإيجار ترقبًا لعودة السوق إلى طبيعتها.

سرعة ارتفاع الأجور

على صعيد التكلفة، بات الإيجار أكثر جاذبية رغم انخفاض الفوائد على الرهون العقارية. فمثلًا، إذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 15% أو 20% في منطقتك، فإن شقة إيجارها ارتفع 5% تمثل صفقة أفضل ممّا كانت عليه قبل 18 شهرًا.

العامل الثالث هو سرعة ارتفاع الأجور في بعض قطاعات الخدمات منخفضة الدخل في ظلّ تنافس شركات مثل “أمازون” و”شيبوتلي مكسيكان غريل” و”كوستكو” على تأمين الموظفين للمستودعات والمطاعم ومنافذ البيع الكبرى، ورغم أن ذلك لن يؤثر في الشقق الفخمة في نيويورك وسان فرانسيسكو، فإن ارتفاع الأجور سوف يشحذ عزيمة ملاك العقارات على رفع الإيجارات، خصوصًا في المدن محدودة المساكن.

وبما أن المستأجرين غالبًا ما يوقعون عقود إيجار لعام واحد، فإن الزيادات التراكمية في الإيجارات ستتفاعل خلال العام المقبل مع انتهاء آجال العقود وتجديدها. مثلًا، تخيلوا أن شخصًا في سان فرانسيسكو وقّع عقد إيجار في سبتمبر مقابل 2400 دولار لشقة كانت تؤجر بـ3 آلاف دولار قبل الوباء. بحلول وقت تجديد عقده، فإن بدل إيجار الشقة، الذي سيكون قد سجّل ارتفاعًا ثابتًا بنحو 3% شهريًا، سيكون قد عاد إلى 3 آلاف دولار على مدى العام. ولكن من وجهة نظر المستأجر، ذلك يمثل قفزة بنسبة 25% دفعة واحدة.

سوق الإيجارات.. السفينة التي تتهادى ببطء

لهذا الأمر تبعات على الاحتياطي الفيدرالي أيضًا. ففي اجتماعه في يونيو أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه تجاه التضخم، وعلى الرغم من أن بعض الظروف المساهمة في التضخم قد تخف حدتها خلال الأشهر المقبلة، ولعلّ أوضحها أسعار السيارات المستعملة، فإن الإيجارات المنخفضة التي كانت تسهم في ضبط التضخم سوف ترتفع.

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