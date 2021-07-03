تراند الفن: البرازيل تواجه بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يلتقي منتخب البرازيل، مع نظيره منتخب بيرو، يوم الثلاثاء 6 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل والبيروفي في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وصعد منتخب البرازيل إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلي بنتيجة هدف دون رد، بينما تأهل منتخب بيرو بعد الانتصار على منتخب باراجواي عن طريق ركلات الترجيح.

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