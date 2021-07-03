تراند الفن: ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يواجه منتخب الأرجنتين، بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، منافسه الإكوادور صباح يوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.

وصعد المنتخب الأرجنتيني إلى هذا الدور، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، عقب الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء، بينما تأهل منتخب الإكوادور، بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا – روميرو – أوتاميندي – أكونيا.

خط الوسط: باريديس – لو سيلسيو – دي باول.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – جونزاليس.

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