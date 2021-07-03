تراند الفن: قصائد عالمية.. “بوهيميتي” آرثر رامبو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - بوهيميتي

أمضي، القبضتان في جيبي المثقوبين

معطفي أيضا يغدو معانقا للكمال

أسير تحت السماء

ربة القصيد، ملهمتي

لقد كنت المخلص لك.

آه! يا للمحبات المشرقة البهية التي كنت أحلم بها

سروالي الوحيد كان به ثقب شاسع.

عقلة إصبع ! متضلعا في الحلم، تماما كما الحب، أدرس آناء عدوي القوافي.

فندقي كان هناك في الدب الأكبر.

ونجومي في السماء كان لها خفخفة الحرير الناعمة.

جالسا على حافة الطرقات، كنت أسمعها،

في هذه الليالي الفاتنة من أيلول

حيث كنت أحس قطرات الندى على جبهتي،

مثل خمرة من عافية وقوة

هناك، حيث كنت وسط الظلال الغريبة أنظم شعري

كأنها القيثارة، أجذب أوتارا مطاطية

لحذائي المجروح، رجل بالقرب من قلبي !

ولد آرثر رامبو في 20 أكتوبر عام 1854، بمنطقة شارلفيل، بريف فرنسا، كان رامبو موهوبًا بالفطرة، كتب الشعر في سن مبكر جدًا، وفي سن السادسة عشر تلقى دعوة من الشاعر الفرنسي الكبير فيرلن لكي يصحبه لوقت، كان رامبو متحررًا من القيود، وكان يكتب الشعر بتحرر كبير، ويعبر عن مايجول في خاطره، توقف عن الكتابة وعمره 20 عامًا فقط، لكنه رغم ذلك يعد أهم شعراء فرنسا في العصر الحديث، ورائد من رواد الحركة الرمزية، انتقل بعد ذلك للتجارة والسفر، وتوفي في سن صغير عام 1891 بعدما أصابه المرض أثناء سفره.

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