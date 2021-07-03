تراند الفن: دولة خليجية تصل درجات الحرارة إلى 70 تحت الشمس .. وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق

صحيفة المرصد: كشف مسؤول في إدارة الأرصاد الكويتية، أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، اليوم الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية، فيما تأثرت عدة محافظات بالبلد الخليجي بانقطاع في الكهرباء

وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، في تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية، إن درجة الحرارة وصلت اليوم وأمس إلى 53.5 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت

وأشار إلى أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت درجة اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعًا انخفاض درجة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية يوم الأحد المقبل،