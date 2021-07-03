تراند الفن: اليوم.. النطق بالحكم في دعوي محمد رمضان ضد عمرو أديب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تصدر اليوم محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر النطق بالحكم في الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الاعلامي عمرو أديب يطالب فيها بتعويض 100 الف وواحد جنيه لإتهامه بالسب والقذف.

وكان قد تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامى، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو “الفلوس” الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه “حكاية” والمذاع على فضائية mbc.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول، “الإعلامي عمرو أديب”، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة من ن، أن المتهم، قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة “mbc”.

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