تراند الفن: بركان “تال “بجزيرة تاليساي في الفلبين يثور من جديد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

ثار بركان “تال” من جديد في جزيرة تاليساي بالفلبين، قاذفا غازات بركانية وأبخرة، وأعمدة من الرماد البركاني، ارتفعت لمئات الأمتار نحو السماء، وفقًا لموقع المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

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