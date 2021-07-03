تراند الفن: تحارب التسوس.. تعرف على فوائد فاكهة التفاح للأسنان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - هناك العديد من الأفراد الذين يقومون بعادات خاطئة غير صحية، تؤثر على الأسنان بشكل سلبي، حيث يمكن بسبب أنواع معينة من الأغذية أن تؤدي إلى إصابة أسنان الشخص بالتسوس أو الالتهابات، ومن ثم إزالة طبقة المينا التي تحمي الأسنان صحيًا.

لذا ينصح بتناول الأغذية الصحية التى تمتلك العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كالمعادن والفيتامينات والكالسيوم والبروتين، والتفاح هو أبرز تلك الأغذية التي تفيد الاسنان.

يعزز التفاح صحة الأسنان ويعمل على تقويتها، نظرًا لإحتوائه على كمية كبيرة من البروتين.

يعمل على الوقاية من التهابات اللثة المزعجة، وذلك لأن فاكهة التفاح تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة.

يخلص الفم من البكتيريا الضارة التي تتكاثر داخله، والتي تسبب تراكم مادة الجير على الأسنان.

تساعد فاكهة التفاح على التخلص من رائحة الفم والأسنان الكريهة.

يدعم التفاح الاسنان ويقوينا من خلال مادة الفلورايد، وذلك يعود على احتوائه للمعادن الهامة.

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