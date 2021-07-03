تراند الفن: “ضرب هندي بحذاء” .. شاهد: مغني لبناني يثير الجدل أثناء حفل غنائي في بيروت بسبب كلمات عنصرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تعرض المغني اللبناني كارلوس، لانتقادات واسعة بعدما تناول الواقع الاقتصادي لبلاده في إحدى أغنياته التي تضمنت كلمات عنصرية.

وبحسب مجلة “لها” قال الفنان في أغنيته باللهجة اللبنانية المحكية: “سمع، شو صرنا نقول، كيف تغيّر الزمن، للهندي الله يعينه ع طرمبة البنزين، كنا نضرب الهندي بالمشاية (حذاء)، صرنا نترجاه يعبّي بنزين”.

وأثارت عبارة “كنا نضرب الهندي بالمشاية” التي تصنف بمثابة عبارة عنصرية ضد الهنود المتواجدين في لبنان حالة من الجدل الأمر الذي عرض المغني لوابل من الانتقادات من قبل البعض.

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