تراند الفن: النائبة سكينة سلامة: الرئيس السيسي ينتصر للمرأة.. ومعركة الوعي بدأت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحدثت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا وزوجة الشهيد عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، عن دور المرأة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تأمله خلال الفترة المقبلة.

وخلال كلمتها بفعالية “صالون 30 يونيو الثقافي”، التي أقيمت بقصر ثقافة الزقازيق، الجمعة، أوضحت “سكينة” أن المرأة في عهد الرئيس باتت لها حقوق، لكنها ملتزمة بواجباتها تمامًا، قبل أن تشير إلى أن العناصر النسائية التي تولت حقائب وزارية وغيرها من المناصب القيادة أكبر الدلائل على ثقة ورؤية المؤسسة الرئاسية لتعظيم دور المرأة.

وأشارت زوجة الشهيد العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، إلى أنها وكافة النساء يأملنّ في زيادة الدور المُخصص لهنّ، خاصةًا وأن ما وعد به الرئيس يتحقق بالفعل على أرض الواقع، وأن المرأة باتت عنصر وشريك فعال في بناء الوطن وتقدمه.

وأُقيمت أولى فعاليات صالون 30 يونيو، الجمعة، بقصر ثقافة الزقازيق، بعنوان “الجمهورية الجديدة” والتي ينظمها حزب “مستقبل وطن”؛ لاستعراض ما تم إنجازه وحصاده خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسه لبنى عبدالعزيز، وسعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والنائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن” وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية.

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