تراند الفن: بالفيديو: ” استشاري”يكشف سبب تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في المملكة.. و”يعلق” على ظهور المتحورات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة بالمملكة.

وقال الدكتور الشهري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن ارتفاع الحالات المصابة بـ”كورونا” يرجع إلى عدة أسباب منها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتساهل، ووجود حالة من الاطمئنان بعد تلقي اللقاح وعدم الاستمرار في الاشتراطات الصحية.

وأضاف أن سرعة أخذ اللقاح المضاد للفيروس كان سبباً في انخفاض نسب الحالات الحرجة بالعناية المركزة، لافتاً إلى أن أغلب الحالات الحرجة الموجودة بالمستشفيات الآن لم تحصل على اللقاح. ونصح الجميع كباراً وصغاراً بضرورة أخذ اللقاح.

وحول ظهور حالات متحورة من الفيروس مثل “دلتا” أو “دلتا بلس”، أفاد بأن هذه المتحورات ستستمر، متوقعاً أن يكون هناك جرعات معززة للقاح بعد أن تعود الحياة لطبيعتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.