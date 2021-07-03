تراند الفن: مشروب يومي شائع يمكن أن يرفع ضغط الدم!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: يحذر فريق Durham Nephrology Associates الطبي من أن الكافيين منبه طبيعي موجود في القهوة ويرفع ضغط الدم.

وتنصح هيئة الصحة: “الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يحدوا من تناول الكافيين. وإذا كنت من محبي القهوة، فحاول التبديل إلى قهوة منزوعة الكافيين. وهناك أيضا شاي خال من الكافيين وأنواع معينة من الشاي تحتوي على كميات منخفضة جدا من الكافيين بشكل طبيعي”. حسب “روسيا اليوم”.

وثبت أن الشاي الأخضر، الذي يحتوي بشكل عام على كمية أقل من الكافيين من الشاي الأسود، يخفض ضغط الدم المرتفع.

واقترح التحليل أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي.

وتنصح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) “لا تطبخ بالملح أو تضيف أيا منه إلى طعامك على المائدة، وقلل من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح”.

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