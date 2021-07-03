تراند الفن: أنغام: “إحنا مش متلخبطين.. الرجالة هما اللي مجانين” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - انتقدت الفنانة أنغام سخرية بعض الرجال من أغنيتها “متلخبطة”، مؤكدة أن الرجال دائماً يصفون المرأة بأنها دائمة تقلب المزاج، على عكس الحقيقة.

وأضافت خلال حفلها الغنائي بدار الأوبرا:” الأغنية بتاعة متلخبطة دى، ليه الرجاله ديمًا بيقولوا علينا الستات عندها تقلبات، وبيتريقوا علينا، وهما أصلًا إلـ مجانين، وإنما الستات نصفق لهم”.

وشهد حفل الفنانة أنغام، والذي أقيم أمس علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حضور كامل العدد من جمهورها وسط إجراءات احترازية.

وفوجئ الصحفيون والقنوات الفضائية بقرار منع دخول أي صحفي أو مصور أو أي كاميرا، لحضور وتغطية حفل أنغام، ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على المسرح المكشوف.

ومنع أمن الأوبرا الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية من تغطية الحفل، مؤكدين أن ذلك بناءً على رغبة الفنانة أنغام.

وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان إيهاب فهمي وزوجته وآخرون.

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