تراند الفن: متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يعرض قناع جنائزي لسيدة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يعرض متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية مجموعة من القطع الآثرية الفريدة من نوعها ومنها قناع لسيدة من العصر اليوناني الروماني.

ويعتبر هذا القناع هو قناع جنائزي ومصنوع من الجبس، ويصل ارتفاعه 20.5 سم، وهو قناع من الجص الملوَّن لسيدة ربما في العشرينيات من عمرها، ممتلئة الوجه والرقبة، الفم مُنفَّذ على الطريقة المصرية، الأذنان كبيرتان نسبيًّا وتحملان قرطًا مكونًا من حلقة وثلاث لآلئ. ترتدى السيدة إكليلًا نباتيًا على رأسها.

واختلفت تسريحة الشعر من عصر إلى آخر، وهذا عامل فعَّال في تأريخ مثل هذه الأقنعة. ففي أقدم الأقنعة التي ترجع إلى عهد كلاوديوس كان شعر السيدات يصفف على هيئة بوكلات حلزونية تحيط بالجبهة، بينما تتدلى ثلاث بوكلات أخرى على جانبي الرقبة، أما من الخلف فكان الشعر يُصفَّف على شكل كتلة واحدة.

وكانت هناك أربعة أساليب لتنفيذ العيون، أقدمها يرجع إلى القرن الأول الميلادي، حيث كانت العيون في العادة مرسومة كما هو الحال هنا. وفي الطريقة الثانية تُرسم قزحية العين على قاعدة جصية ثم تُغطى بطبقة رقيقة من الزجاج بينما ترسم الجفون، والرموش باللون الأسود،هذه الطريقة بدأ استخدامها منذ عهد هادريان (117-138 م) واستمرت إلى بداية القرن الثالث، الأسلوب الثالث فكانت العيون فيه تُصنع من الزجاج المُعتم الأبيض، وربما من حجر جيري متبلور.

أما القزحية فكانت من زجاج أسود، والجفن من زجاج أبيض أو أزرق والرموش غالبًا ما كانت مرسومة، وكان هذا الأسلوب معاصرًا للأسلوب الثاني، وفي الأسلوب الرابع لم تكن العين تُطعَّم، وإنما كان إنسان العين يُحدد عن طريق نقطة مضغوطة، ولم يظهر هذا الأسلوب إلا في القرن الثالث.

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