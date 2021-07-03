فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : وثق حساب وزارة الداخلية بموقع “سناب شات” مقطع فيديو لضبط دوريات الأمن التابعة لمحافظة جدة عدداً من المخالفات الموجبة للتوقيف أثناء عمليات المسح الميداني. وأظهر حساب “سناب الداخلية” أن دوريات الأمن ضبطت شخصاً في وضع غير طبيعي وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي مجهول المصدر وقطعتين يشتبه بأنهما من مادة الحشيش المخدر. وتضمن الفيديو أن إحدى نقاط الضبط الأمني استوقفت 3 أشخاص بعد أن لوحظ عليهم وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم تبيّن حيازتهم لقطعتين يُشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدر وكذلك علبة من الخمر المصنع. كما تم ضبط 3 أشخاص بالجرم المشهود، وذلك بعد قيامهم بسرقة مستودع لأدوات البناء ومجموعة كبيرة من الكابلات النحاسية، ومركبة مجهزة لنقل المسروقات، مبيناً أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لحظة ضبط 7 أشخاص في وضع غير طبيعي بجدة.. وهذا ما عثر عليه معهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.