تراند الفن: الأمم المتحدة تحذّر: المجاعة فى إقليم تيجراي بإثيوبيا تطال 400 ألف إنسان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال مسؤولون أمميون إن القتال الأخير في إقليم تيجراي في إثيوبيا، أدى إلى مجاعة باتت تؤثر الآن على أكثر من 400 ألف شخص.

وفي أول اجتماع علني لهم حول الأزمة، حذّر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن ما يصل إلى 33 ألف طفل يعانون من سوء حاد في التغذية.

وقال المسؤولون إن 1.8 مليون أشخاص آخرين باتوا على شفا المجاعة نتيجة الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

كما حذروا من مزيد من الاشتباكات رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، التي تقاتل القوات الإقليمية في تيجراي، وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم الإثنين.

ومع ذلك، تعهد المتمردون بطرد “أعدائهم” من المنطقة، ووردت تقارير عن اشتباكات متفرقة مع تصاعد الضغوط على الصعيد الدولي لكي تنسحب جميع أطراف الصراع.

وأسفر القتال بين جبهة تحرير تيجراي والقوات الحكومية عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.

واتهمت جميع أطراف النزاع بارتكاب عمليات قتل جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان.

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