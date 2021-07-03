تراند الفن: رسميا.. الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية.. والعمل بها بدءاً من اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم السبت تفاصيل قواعد المنشأ الوطنية الذي وافق عليها وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان. وأوضحت الجريدة أنه يسري هذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة. ويشمل تطبيق القرار قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة. وللاطلاع على أحكام وقواعد المنشأ الوطنية اضغط على الرابط التالي (هنــــــــــا)

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