تراند الفن: هجوم إلكتروني “موسع” يطال نحو 200 شركة أمريكية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تتهم الولايات المتحدة جماعات قرصنة إلكترونية على صلة بروسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد منشآت أمريكية، وتعرضت نحو 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني “موسع” ببرمجيات الفدية الخبيثة، وفقا لإحدى مؤسسات الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وقالت شركة هانتريس لابس إن هذا الهجوم استهدف شركة تكنولوجيا المعلومات كاسيا في ولاية فلوريدا قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدم برمجيات الشركة.

وقالت كاسيا، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تحقق في “هجوم محتمل” على نظمها الإلكترونية، ورجحت مؤسسة هانتريس لابس لأمن الإنترنت أن جماعة “ريفيل” المرتبطة بروسيا وفيروس الفدية الذي تطوره قد تكون وراء هذا الهجوم.

وأكدت الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني والبنية التحتية، وهي وكالة فيدرالية، في بيان نشرته في هذا الشأن أنها تتخذ إجراءات للتعامل مع هذا الهجوم.

واكتشف الهجوم الإلكتروني ظهيرة الجمعة بينما تستعد الشركات في الولايات المتحدة لعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد إلى الاثنين المقبل للاحتفال بيوم الاستقلال.

ورجحت كاسيا أن أحد تطبيقاتها المشغلة للخوادم الإلكترونية، وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، وأدوات الشبكات في الشركات، ربما يكون تعرض لاختراق إلكتروني.

وحضت الشركة الأمريكية عملاءها الذين يستخدمون أدوات VSA التي تطورها على أن إغلاق خوادمهم فورا.

وقالت كاسيا، في البيان المنشور على موقعها إن “عددا قليلا” من الشركات تأثر بالهجوم، لكن مؤسسة هانتريس لابس قدرت عدد الشركات التي طالها الهجوم الإلكتروني الموسع بنحو 200 شركة.

ولم تذكر كاسيا أسماء أي من الشركات التي تأثرت بالهجمات، كما رفض مندوب الشركة الذي تواصلت معه بي بي سي الإفصاح عن تفاصيل في هذا الشأن.

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