تراند الفن: “الأرصاد الجوية”: طقس السبت يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 39

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 42

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