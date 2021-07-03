تراند الفن: عسكريًا ومدنيًا.. اللواء خالد سعيد يكشف تفاصيل أخطر 10 سنوات في تاريخ مصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشفّ اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، لأول مرة، تفاصيل عن السنوات العشر الماضية، والتي وصفها بـ “أخطر 10 سنوات في تاريخ مصر”.

وخلال كلمته بفعالية “صالون 30 يونيو الثقافي”، التي أقيمت بقصر ثقافة الزقازيق، الجمعة، أوضح اللواء خالد سعيد، أن مصر شهدت أحداثًا كبرى لم يظهر للإعلام أغلبها أو يتم الإشارة إليه، مؤكدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه نقل الدولة المصرية من منعطف لا يُحمد عُقباه إبان فترة حكم الإخوان، وأسس قواعد الجمهورية الجديدة، والتي بدأت تجني ثمارها.

وأشار محافظ الشرقية السابق، إلى أنه كان شاهدًا طوال السنوات العشر الأخيرة على تحولات كثيرة شهدتها الدولة، قبل أن يشير إلى الفرق بين ثورة تهدم وأخرى تبني بثوابت كما أحدثته ثورة الثلاثين من يونيو 2013.

وشهدت فعاليات صالون 30 يونيو الثقافي بقصر ثقافة الزقازيق، الظهور الأول للواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، وذلك بعد ساعات من شائعة القبض عليه يوم الأربعاء الماضي؛ بزعم تورطه في القضية المتهم فيها النائب علاء حسانين، بالاتجار في الآثار.

وفي وقتٍ سابق، نفى مصدر أمني ما أشيع إلقاء القبض على اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، مؤكدًا أن الأمر محض شائعات.

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