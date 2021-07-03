تراند الفن: جراحة نادرة.. تحويل السبابة إلي إبهام باليد اليسري لطفل عمره عامين بـ«المستشفي التعليمى العالمى»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة بتحويل السبابة إلي إبهام باليد اليسري لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفي التعليمى العالمي بالجامعة.

وقال ‏الدكتور أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن الطفل “محمود” البالغ من العمر عامين ولد بأربعة أصابع في يده اليسري، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل.

وأشار رئيس الفريق الجراحي، الدكتور عبد الحكيم عزت، أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت إعادة وظائف اليد مرة أخرى من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب وتقصير الإصبع باستئصال المشطية ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية ونقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

من جانبه قال مدير مستشفى طنطا التعليمي، الدكتور محمود سليم: “إن مثل هذه النجاحات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضي بأعلي معايير الجودة العالمية”.

فيما عبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعي إلى حد كبير جدًا.

ضم الفريق الطبي الدكتور عبد الحكيم عزت “رئيسا”، والدكتور مصطفى نجيب مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور محمود الرصاصى رئيس وحدة جراحة الأطفال وإصلاح الأطراف، والدكتور أسامة عبد الوهاب رئيس قسم العظام، والدكتورة ألاء ابو حجر “تخدير”، إيمان شوقى “تعقيم”، واعتماد وحنان شاهين “تمريض”.

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