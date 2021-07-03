شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم بنسبة تصل حتى 70% عروض أسبوعية

أسواق عبدالله العثيم هي مجموعة من الشركات الإنتاجية والتي تعتمد عليها معظم أسواق المملكة العربية السعودية من حيث المنتجات الغذائية والمنزلية وغيرهم من المنتجات وتنتشر على مستوي المملكة وليس مدن معينة فقط وتعتبر المنافسة لأكبر هايبر بالمملكة وهو هايبر بنده الذي يعتبر أكبر وأول سلسة أسواق شاملة لجميع المنتجات، ويقدم الكثير من العروض تبرز في المناسبات على كافة السلع ولكن مع متابعة تلك الأسواق نجد أن هناك عروض شبه يومية خاصةً على المنتجات الغذائية ومشتقات الألبان واللحوم وبسبب أن تلك المنتجات تعتبر الأكثر إستهلاكاً على مستوي المملكة فلا يمكن الإستغناء عن تناول تلك الوجبات أو الإنقطاع عنها لذلك فهي دائمة التداول والطلب ويتسائل الكثير من الأشخاص عن عروض هذا الأسبوع التي تم طرحها من قبل صفحات التواصل الإجتماعي الخاص بأسواق العثيم وللتعرف على أسعار المنتجات داخل العرض يمكنك متابعة هذا المقال.

عروض وتخفيضات العثيم

عروض الكيك:

فولتي من الكيك بمختلف الحشوات والتي يصل سعر القطعة داخل العرض بنحو 4 ريال سعودي، وبمقدار 6 ريال سعودي كسعر طبيعي.

عبوة بسكويت أوريو الأصلية بسعر 10 ريال سعودي داخل العرض، بمقدار 14 ريال سعودي كسعر طبيعي.

عروض على الشوكولاتة حيث يصل سعر شوكولاتة كابوريا بسعر 20 ريال سعودي، وبمقدار 27 ريال سعودي كسعر طبيعي.

عروض اللحوم:

تصل أسعار الكفتة واللحوم والسجق داخل العرض بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 94 ريال سعودي كسعر طبيعي.

منظف الأطباق ماركة شير بالليمون حجم ثلاثه كيلو جرام ونصف بسعر 21 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال سعودي كسعر طبيعي.

أرز مصري ماركة الصحي حجم خمس كيلو جرام بسعر يصل إلي 55 ريال سعودي بدلاً من 70 ريال سعودي كسعر طبيعي.

مسحوق الغسالة مركز ماركة اريال حجم ثمانية كيلو جرام بسعر 212 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 269 ريال سعودي كسعر طبيعي.

سعر جل الملابس توماتيك بمقدار 500 ملي بسعر 7 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 19 ريال سعودي كسعر طبيعي.

سكر أبيض ناعم ماركة ابو فهد مقدار عشر كيلو جرام بسعر 19 ريال سعودي داخل العرض، بدلاً من 33 ريال سعودي كسعر طبيعي.

ملحوظة:

هذه العروض سارية يوم الجمعة والسبت والأحد فقط لهذا الأسبوع.