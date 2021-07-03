تراند الفن: بشرى علمية سارة.. ابتكار جهاز لقتل كورونا في الهواء خلال أقل من 50 ملي ثانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت أبحاث علمية إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة.

قتل الفيروسات

وبحسب “سكاي نيوز”، ابتكر العلماء جهازا يدفع الهواء عبر غرفة تعقيم تحتوي على مرشح أشعة ليزر يقتل الفيروسات والبكتيريا. وقالت سيرينا زاكينيا، رئيسة مجموعة بيولوجيا القلب والأوعية الدموية في المركز “أثبت الجهاز قدرته على قتل الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية”.

وتعاونت زاكينيا مع المهندس الإيطالي فرانسيسكو زاناتا، مؤسس شركة إلتيك كيه-ليزر، المتخصصة في أشعة الليزر الطبية، يستخدم نجوم الرياضة منتجاتها لعلاج التهاب العضلات والكسور.

مهاجمة الفيروس

وحذر بعض الخبراء من مخاطر محتملة لاستخدام التكنولوجيا القائمة على الضوء لمهاجمة الفيروس الذي يسبب كوفيد-19. وألقت دراسة نشرتها مجلة (الكيمياء الضوئية وعلم الأحياء الضوئية) في نوفمبر 2020 الضوء على مخاوف تتراوح بين مخاطر محتملة للإصابة بالسرطان، إلى تكلفة مصادر الضوء الباهظة.

لكن زاكينيا وزاناتا استبعدا حدوث أي مشكلات صحية، وقالا إن الليزر لا يلامس جلد الإنسان أبدا.