تراند الفن: بنك يحول 50 مليار دولار على حساب زوجين بالخطأ.. وبعد مرور 4 أيام حدث أمر لا يخطر على البال!

صحيفة المرصد:تفاجأ زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا بتحويل 50 مليار دولار في حسابهما البنكي عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ، حسب شبكة “فوكس نيوز”.

وقال دارين جيمس إن لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا في 12 يونيو الماضي عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي، بحسب “روسيا اليوم”.

وأضاف: “من أين أتى كل هذا؟ كل ما كنا نفكر به هو من سيطرق بابنا لاسترداد الأموال، لأننا لا نعرف أي شخص لديه هذا المبلغ الضخم من المال”، موضحا أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالأموال.

ولفت: “كنا نعلم أنها ليست ملكنا.. لم نربحها.. لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها”، وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بتصحيح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.