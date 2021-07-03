تراند الفن: “القوى العاملة”: صرف 291.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ122 ألف عامل في منشأة سياحية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة على صرف 291 مليون و204 آلاف و522 جنيهًا، لنحو 122 ألفًا و628 عاملًا يعملون في 2447 منشأة، نظرًا لما تمر به شركات وقطاع السياحة من تأثيرات سلبية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير القوى العاملة إن الصرف يتم بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق الذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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