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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: حكمت محكمة فرنسية بالسجن 6 سنوات على أفراد عصابة مكونة من 8 أشخاص، بعد إدانتهم بالسطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين في باريس.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمين شكلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 – 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار.
وأقر المتهمان الأولان بتسلق منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من منازل الضحايا باستخدام السلاح، بحسب “سبق”.
ولفتت التقارير الفرنسية إلى أنه لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمة، وقام رجل الأعمال السعودي بتقديم شكوى مدنية عن المسروقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مسلحون يسطون على منزل رجل أعمال سعودي في باريس.. ومحكمة فرنسية تصدر قرارًا “غير متوقع” بحق المتهمين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.