تراند الفن: مسلحون يسطون على منزل رجل أعمال سعودي في باريس.. ومحكمة فرنسية تصدر قرارًا “غير متوقع” بحق المتهمين!

صحيفة المرصد: حكمت محكمة فرنسية بالسجن 6 سنوات على أفراد عصابة مكونة من 8 أشخاص، بعد إدانتهم بالسطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين في باريس.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمين شكلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 – 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار.

وأقر المتهمان الأولان بتسلق منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من منازل الضحايا باستخدام السلاح، بحسب “سبق”.

ولفتت التقارير الفرنسية إلى أنه لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمة، وقام رجل الأعمال السعودي بتقديم شكوى مدنية عن المسروقات.