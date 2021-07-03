تراند الفن: محمد سلماوي يوقع العصف والريحان 11 يوليو الجاري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - الكاتب الكبير محمد سلماوي يوقع العصف والريحان الأحد 11 يوليو بمكتبة ديوان بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وكتاب العصف والريحان هو الجزء الثاني من مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوي، وقد صدر الجزء الأول بعنوان يومًا أو بعض يوم، ويسرد الكاتب تفاصيل حياته، مع ربطها بالأحداث الهامة التي مر بها الوطن والتي عاصرها سلماوي، وساعده على ذلك الأعمال التي اشتغل بها، فكان وكيلًا لوزارة الثقافة ورئيس لاتحاد الكتاب وشارك في وضع دستور مصر 2014 وغيرها، فصور لنا مقتل السادات ومعاركه مع الرقابة والصراعات التي لحقت فوز محفوظ بنوبل والعديد من الكواليس الهامة في تاريخ الوطن الحديث، وقد حصل مؤخرًا على جائزة النيل في الآداب وهي أكبر جائزة مصرية.

ويصدر العمل في معرض الكتاب هذا العام عن دار الكرمة، بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا، وقد صدر لسلماوي أكثر من 30 كتابًا مختلفًا، ما بين مسرحيات وروايات ومجموعات قصصية وسيرة ذاتية، ودراسات في الصحافة والسياسة وشغل منصب أمي عام اتحاد كتاب افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية.

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