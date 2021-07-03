تراند الفن: مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات على طريق قفط-القصير

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، إثر تصادم 3 سيارات بالكيلو 85 بمنطقة اللقيطة على طريق قفط- القصير.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بتصادم سيارتين نصف نقل مع سيارة ربع نقل بالكيلو 85 اللقيطة طريق قفط القصير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع علاء سيد عزب، 38 عاما، ويوسف سيد، 15 عاما، وإصابة إبراهيم أبو النجا إبراهيم 15 عاما، ومحمود طيري أحمد 17 عاما، ومصطفى يوسف محمد 17 عاما، وأحمد عابدين أحمد 20 عاما، وسيد أحمد علي 48 عاما، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

حُرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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